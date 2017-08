Degrado nell'area giochi dei bimbi. «Perché nessuno fa niente?»

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera firmata, di una mamma biellese, che ha chiesto l'anonimato, ponendo domande e questioni di civiltà che ci riguardato tutti.

LE DOMANDE - "Oggi mi sono recata con i miei tre figli nell'area giochi di piazza del Monte, nel quartiere Riva, dove ho trovato una situazione di grande sporcizia. A colpirmi negativamente, soprattutto, la presenza di mozziconi di sigarette abbandonati proprio nei pressi nei giochi per bambini. Chiedo quindi al sindaco Marco Cavicchioli ed ai vertici della Seab: ma il personale non passa mai da queste parti?. E ancora: non era stato acquistato un macchinario specifico per raccogliere i mozziconi? Se sì, perché non viene utilizzato in questa parte della città?».