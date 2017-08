Camandona: a fuoco una poltrona elettrica

BIELLA - I vigili del fuoco di Biella e del distaccamento volontari di Ponzone sono intervenuti nella mattinata di sabato 28 agosto, in frazione Pianezze, a Camandona, per l'incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione. A incendiarsi, forse a causa di un cortocircuito, sarebbe stata una poltrona elettrica. In breve tempo, le fiamme hanno raggiunto alcuni mobili e solo il rapido intervento dei pompieri, chiamati dalla padrona di casa, terrorizzata, ha evitato il peggio.