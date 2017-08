Degrado nell'area cani di via Lamarmora. «Vergogna»

BIELLA - Domenica la segnalazione di una mamma, per l'area giochi di piazza Del Monte (il caso). Ora un cittadino, che vive in centro città e vorrebbe usare l'area cani, che si trova in via Lamarmora. Peccato però per le condizioni in cui viene tenuta tra escrementi, sporcizia e degrado. Frutto evidentemente di tanti maleducati frequentatori dello spazio, recitanto, ma anche di mancanza di controllo e di pulizia da parte delle autorità competenti. E parliamo di un'area verde nel cuore della città. «Una vergogna, che mi costringe pur abitando in zona a frequentare spazi analoghi di altri comuni» scrive nella segnalazione. Come dargli torto?

Ancora l'area verde del centro (© Diario di Biella)