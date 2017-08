Ferguson nuovo capitano della Pallacanestro Biella

BIELLA - La grinta, il carisma, la leadership, il forte desiderio. Tutto quello che un capitano deve avere, tutto quello che Jazz Ferguson ha dimostrato di saper indossare alla perfezione dal suo arrivo a Biella, e quest'anno dal ritorno al Forum ancora di più. Un candidato naturale, ideale, sostenuto sui social dai tifosi, che oggi, a poche ore dalla prima palla a due della nuova stagione, ufficializziamo. In realtà ci ha pensato Jazz a farlo, a renderlo pubblico, a dimostrazione di quanto non veda l'ora di indossare quel vestito. A pranzo, aperto con un messaggio a squadra e staff, e poi rientrato in albergo con poche righe di ringraziamento ma che già lasciano il segno, un bel messaggio su Instagram rivolto alla #BiellaFamily.

LE SUE PAROLE - «È un onore. Sono ufficialmente nominato capitano di questa squadra e di questo grande club. Porterò questo ruolo in modo responsabile con onore e rispetto. Grazie al mio allenatore, al gm, ai compagni di squadra, alla dirigenza e ai tifosi per aver creduto nella mia possibilità di rappresentare Biella in questo modo... ai miei fratelli Luca Infante e Niccolò De Vico. Mi hanno passato la torcia per essere stati i due capitani precedenti. Il mio anno numero 7 (da professionista) inizia ufficialmente oggi con il nostro primo test della preseason. Forza Biella».