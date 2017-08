Bonprix ancora top sponsor di Pallacanestro Biella

BIELLA - Pallacanestro Biella comunica la prosecuzione della partnership con bonprix, azienda tedesca con sede italiana a Valdengo, specializzata nella vendita a distanza di abbigliamento, che per la stagione 2017-18 sarà ancora una volta top sponsor dei rossoblù.

LA STORIA - Il marchio bonprix, da oltre 15 anni al fianco di Pallacanestro Biella, sarà presente sulla canotta da gioco e sul coprimaglia di Jazzmarr Ferguson e compagni, sul parquet del Biella Forum. Saranno inoltre organizzate una serie di operazioni di co-marketing con la società rossoblù durante tutta la stagione sportiva, che coinvolgeranno tifosi e dipendenti di bonprix. Infine, per questa stagione, bonprix sarà anche title sponsor di un prestigioso torneo giovanile internazionale di basket e rugby in programma a Biella il 9 e 10 settembre e che vedrà coinvolte otto squadre provenienti da Italia, Spagna e Germania.

PRESIDENTE - Massimo Angelico, presidente di Pallacanestro Biella, commenta: «Prosegue nel segno della crescita il rapporto con bonprix. Da questa stagione infatti oltre a supportare il nostro club nelle vesti di top sponsor, l'azienda di Valdengo ha deciso di sposare l'organizzazione qui a Biella di una competizione allargata a più discipline sportive. Senza bonprix non sarebbe mai nato il «bonprix International Cup». Rinnovo quindi il mio ringraziamento al direttore generale Stephan Elsner, da sempre nostro grande sostenitore attento al territorio e ai valori positivi dello sport».

DIRETTORE - Stephan Elsner, direttore generale di bonprix, dichiara: «bonprix anche quest’anno è a fianco di Pallacanestro Biella in un rapporto di crescita reciproca che dura da tempo, nel segno di valori importanti e condivisi di sportività, competitività e sfida per migliorarsi. La continuità nella nostra collaborazione è il segnale più importante del nostro attaccamento al territorio e a questa società che, come noi, guarda al futuro con ottimismo, puntando sui nostri giovani, come chiave per vincere le sfide che ci aspettano. Come ogni anno, quindi, saremo vicini alla squadra anche con la presenza costante dei nostri dipendenti-tifosi sugli spalti e quest’anno lo saremo ancora di più essendo title sponsor del prestigioso torneo giovanile di basket e rugby in programma a Biella il 9 e 10 settembre, al quale parteciperanno atleti italiani, tedeschi e spagnoli e a cui non potevamo mancare visto il nostro spirito internazionale».