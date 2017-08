Lavori stradali e disagi per auto e residenti

BIELLA - Sono cominciati i lavori nel terzo segmento di via Rosazza a Chiavazza. La strada è chiusa tra via Carta e via Milano. Sono a doppio senso di marcia via Rosazza e via Cadorna ma solo per i residenti, che già devono sopportare qualche disagio. Alle case di fronte allo scavo per le condutture idriche e fognarie si accede solo con una passerella. I lavori dovrebbero terminare in ottobre. Sono iniziati nei giorni scorsi come previsto i lavori in vicolo Galeazzo, che resterà chiuso al traffico al massimo fino a venerdì 1 settembre nel tratto tra via Dante e l'incrocio con via Orfanotrofio incluso. Via Orfanotrofio stessa è chiusa nel segmento di fronte alla scuola elementare De Amicis e alla sede del Centro Territoriale Volontariato.

Vicolo Galeazzo (© Diario di Biella)