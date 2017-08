Trivero: a fuoco una casa disabitata

BIELLA - Una squadra dei vigili del fuoco di Biella e una di volontari di Ponzone è intervenuta questa notte, giovedì 31 agosto, in frazione Barbero, a Trivero, per l'incendio di un'abitazione. A vedere fiamme e fumo uscire dallo stabile, da tempo disabitato, intorno alle 2, sono stati alcuni residenti della zona, che hanno dato l'allarme. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si espandesse alle case vicine e rimanesse circoscritto a una sola stanza dell'immobile. In merito alle cause, saranno gli accertamenti dei tecnici della caserma di via Santa Barbara a fare chiarezza. Tutte le ipotesi sono aperte anche se, quella che appare più plausibile, è che qualcuno sia entrato nello stabile per trascorrere la notte e abbia acceso un fuoco, sfuggito poi di mano. Nell'indagine sono coinvolti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutte i rilievi del caso.

La casa avvolta nelle fiamme (© Vigili del Fuoco di Biella)