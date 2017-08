Camion trancia i cavi telefonici

VALLE MOSSO - Strada chiusa, nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 30 agosto, in frazione Violetto, a Valle Mosso, dopo che un camion ha tranciato i cavi telefonici della Telecom. Il mezzo, addetto alla raccolta dei rifiuti, intorno alle 13, per un'errata manovra del conducente ha agganciato i cavi, strappandoli, e danneggiato il supporto della Telecom, prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a chiudere la strada, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'area. La sistemazione dei danni, invece, è stata effettuata dagli operai della compagnia telefonica.