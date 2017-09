Proseguono le ricerche del giovane scomparso

BIELLA - Vigili del fuoco e protezione civile hanno sospeso, temporaneamente, le ricerche del giovane che dall'altro ieri aveva fatto perdere le proprie tracce. Proseguono però le ricerche, da parte dei carabinieri.

I FATTI - E' di ieri l'operazione di soccorso per trovare il giovane, che ha fatto perdere le proprie tracce per ragioni inspiegabili. A dare l'allarme a vigili del fuoco e forze dell'ordine, i familiari. Il giovane (28 anni, domiciliato in città) aveva abbandonato l'automobile a frazione Vergnasco di Cerrione, allontanandosi verso chissà dove. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, cui hanno partecipato anche i volontari della Protezione civile, con l'avvio del protocollo di ricerca per le persone scomparse.