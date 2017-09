Virtus Biella, girone di ferro in Coppa Piemonte

BIELLA - La Prochimica Novarese Virtus Biella ha conosciuto nei giorni scorsi le sue avversarie nella 3a edizione del trofeo Valter Turco, la Coppa Piemonte riservata esclusivamente alle squadre iscritte ai campionati nazionali di serie B1 e B2 del Piemonte.

IL PUNTO - Le nerofucsia sono state inserite nel girone 2 della competizione assieme al Caselle Volley, al Lilliput di Settimo Torinese e all'Igor Volley Trecate. Un girone che rimane un'incognita, vista la presenza di una neopromossa molto accreditata come Caselle (che l'anno scorso ha vinto tutto in serie C), di una retrocessa di livello come l'Igor Volley e di una squadra di categoria superiore come il Lilliput Settimo. Nel secondo girone della competizione, giocheranno invece, il Pinerolo, formazione di B1 e altre tre squadre avversarie delle nerofucsia per questa stagione: il Canavese, la neopromossa Lingotto Torino e il Rivarolo, sodalizio che in estate ha rilevato i diritti della categoria.

LA SFIDA - La prima sfida per le ragazze di coach Cristiano Mucciolo sarà mercoledì 20 settembre a Caselle, mentre l'esordio casalingo sarà a Chiavazza contro il Lilliput Settimo lunedì 25 settembre alle 21; l'ultimo turno dell'andata, infine, sarà a Trecate due giorni dopo contro l'Igor Volley. Le date del ritorno, invece, sono fissate per sabato 30 (in casa contro il Caselle), mercoledì 4 ottobre a Settimo contro la Lilliput e, infine, sabato 7 ottobre a Chiavazza contro la Igor Volley.