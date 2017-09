Pollone: a fuoco una catasta di legna

POLLONE - Una squadra dei Vigili del fuoco di Biella ha operato dalle 4 del mattino fino alle 7 di oggi, sabato 2 settembre, a Pollone, per l'incendio di una catasta di legna. Le fiamme sono state notate dai residenti di regione Pratibei, che hanno contattato la centrale operativa di via Santa Barbara. Solo l'immediato intervento dei pompieri ha scongiurato che il rogo si espandesse alle vicine abitazioni. Ora sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, che potrebbe, viste le recenti piogge, essere di matrice dolosa.