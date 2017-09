Cossato, furto da 30 mila euro in un condominio di via Martiri

COSSATO - Colpo da 30 mila euro, per uno o più malviventi che ieri si sono infilati in un appartamento di via Martiri della Libertà, al quinto piano di un condominio. I fatti sono avvenuti al mattino, quando la proprietaria dell'alloggio (una donna di 52 anni) si è allontanata per una serie di commissioni. Al suo rientro la donna ha trovato il nottolino della porta d'ingresso forzato, scoprendo poi il furto subito. La donna ha quindi subito chiamato i carabinieri, che hanno raccolto tutte le informazioni del caso per la relativa denuncia. Ai militari la vittima del furto ha quindi quantificato il danno (tra denaro, gioielli in oro e preziosi vari) in circa alcune decine di migliaia di euro.