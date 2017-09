Gaglianico: muore potando un ciliegio

GAGLIANICO - Dramma in paese dove un uomo, R.G., è morto mentre stava tagliando alcuni rami di un ciliegio, nel suo giardino. L'uomo, stando alle prime quanto sommarie informazioni, intorno alle 18, stava potando un albero quando è avvenuta la tragedia. Uno dei rami gli è finito addosso, schiacciandolo contro il tronco dell'albero e incastrandolo. Soccorso dai vigili del fuoco, quando è stato riportato a terra non c'era più nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione fatti dal personale medico del 118. Le cause del decesso sarebbero da attribuire allo schiacciamento della gabbia toracica.