Dorzano: anziana derubata di tutti i suoi averi

BIELLA - Biellese occidentale preso di mira dai ladri ieri, sabato 2 settembre, che hanno colpito rapidamente nell'arco di poche ore. A Dorzano i malviventi hanno fatto irruzione nella casa di una donna di 85 anni, forzando la porta di ingresso, rubando monili in oro e diversi orologi per un valore di diverse migliaia di euro. Stessa sorte o quasi è toccata a una 83enne di Salussola che, al suo rientro da una passeggiata, ha scoperto che qualcuno aveva cercato di scardinare uno degli accessi, senza riuscirvi. Contattato il figlio, questi ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, ha scoperto che ignoti erano invece riusciti a entrare nella casa di un vicino dell'anziana, mettendo tutte le stanze a soqquadro, pare senza rubare nulla. E ancora in piazza Quaglino, a Zubiena, una pensionata di 81 anni si è vista rubare la borsa, con dentro soldi e documenti, che aveva lasciato sull'auto. Ad agire un uomo che si è poi dato alla fuga su un veicolo in direzione di Sala Biellese.