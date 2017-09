Ancora degrado in un parco giochi: cocci di vetro e bottiglie negli Arequipa

BIELLA - Le segnalazioni che arrivano in redazione, via posta elettronica, oramai, non si contano più. E comunque, basta andare in giro: la città è sempre più sporca. La scorsa settimana abbiamo pubblicato le fotografie delle condizioni dell'area giochi di Piazza Del Monte, nel quartiere Riva: mozziconi di sigarette e cartacce dappertutto. Oggi invece quelle dei giardini Arequipa, nel cuore della città, dove centinaia di bambini e di famiglie transitano oppure si fermano tutti i giorni.

I FATTI - Il degrado immortalato è relativo a ieri mattina, dopo che evidentemente qualcuno ha deciso di trascorrere il sabato notte nelle case e nei giochi dei bambini (fatto non nuovo...). E lasciando poi bottiglie di birra vuote, cocci di vetro e cartoni dappertutto. Un segno evidente di maleducazione e di inciviltà da parte di qualcuno, ma anche di mancanza di controlli da parte delle forze di polizia.

Cartoni di birra (© Diario di Biella)

Servono commenti? (© Diario di Biella)