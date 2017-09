Dorzano: a fuoco impianto fotovoltaico

DORZANO - Quattro squadre dei Vigili del fuoco, tre di Biella e una proveniente in supporto da Vercelli, stanno operando a Dorzano per un vasto incendio sviluppatosi in un capannone industriale. Le fiamme hanno interessato il quadro elettrico, per poi estendersi ai pannelli solari. Solo il rapido intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si espandesse alla struttura. Spente le fiamme, ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e dismassamento, per permettere in seguito ai tecnici di capire le cause dell'incendio. Seguiranno aggiornamenti.