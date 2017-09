«La sconfitta non cancella il nostro entusiasmo»

BIELLA - L'attaccante bianconero Andrea Latta, commenta nel post partita della Biellese, campionato di Eccellenza, la prima sconfitta stagionale: «E' stata una partita strana. Il primo tempo doveva finire 3-0 per noi, siamo stati sfortunati».

Come nella scorsa stagione il primo gol porta la sua firma?

«La mia prima rete in campionato purtroppo, non è coincisa con la prima vittoria della squadra come nella scorsa stagione. L'occasione nel finale è stata un po' il riassunto di una giornata sfortunata".

Un primo tempo da incorniciare e un secondo tempo da dimenticare...

«Siamo partiti bene, tre, quattro occasioni in 20 minuti che hanno portato anche al gol. E' stata una partita strana, il primo tempo doveva finire 3-0 per noi e invece il Pavarolo alla prima azione in 45 minuti segna la rete del pareggio. Rientriamo in campo e subiamo subito un'altra rete. Gli episodi non ci hanno favorito, anzi. Due pali e una traversa, un gol che a mio avviso era regolare, altre 2 occasioni nitide e invece loro 2 azioni, di cui una su schema da calcio piazzato e due reti".

La prima sconfitta della stagione è arrivata al debutto in campionato. Domenica al Pozzo alle 18 arriva il Lucento...

«Cercheremo di ripartire subito al meglio, mancano 33 partite e una sconfitta non può cancellare il nostro entusiasmo. Mi aspetto subito una bella risposta da parte di tutta la squadra».