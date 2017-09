Cossato, da mercoledì torna l'ambulatorio di urologia

COSSATO - Riapre da domani, mercoledì 6 settembre, l’ambulatorio di urologia della sede Azienda sanitaria locale in via Pier Maffei numero 59. Ogni giorno 12 visite prenotabili: 6 primi accessi e 6 come controlli. Attivo fino due anni fa, questo ambulatorio viene adesso ripristinato e potenziato - sotto la guida del direttore dell’urologia dell’Asl di Biella, Stefano Zaramella - con una presenza costante settimanale. Il team di urologi dell'Aziensa sanitaria sarà a disposizione dei pazienti che ne avranno bisogno. In sede è presente anche un ecografo.