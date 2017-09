Ginecologia, specialisti da Novara collaboreranno con l'Asl Biella

BIELLA - Più sostegno e supporto alle donne con problemi ginecologici. È con questo proposito che l’Azienda sanitaria locale ha scelto di stipulare un accordo con l’ospedale Maggiore della Carità di Novara. È stato approvato, infatti, nei giorni scorsi dalle due aziende un protocollo di cooperazione che definisce le modalità con cui i professionisti del reparto di ginecologia e ostetricia dell’azienda ospedaliera universitaria di Novara, diretto da Nicola Surico, presteranno la propria attività di consulenza all’interno dell’ospedale di Biella.

INTESA - Una sinergia che ricalca la collaborazione già consolidata a livello di quadrante e che su tale specialità ben si colloca anche nell’ambito delle strategie aziendali. L’Asl di Biella è infatti tra le realtà della rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta riconosciute come centro di riferimento per i tumori ginecologici. «Proseguiamo – sottolinea il direttore generale Gianni Bonelli – lungo la strada già tracciata per sviluppare i progetti che come Asl abbiamo declinato all’interno della nostra strategia aziendale. La spinta a voler affermare sempre più la vocazione oncologica del nostro ospedale è di certo uno dei propositi a cui maggiormente tendiamo e tale iniziativa si inserisce a pieno in questa logica».