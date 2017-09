Da lunedì lavori e chiusure in viale Matteotti, viale Carducci e via Delleani

BIELLA - Non riguardano solo il piano asfaltature da 1,8 milioni di euro gli interventi sulle strade previsti nei prossimi giorni in città: saranno tre le vie che chiuderanno al traffico a partire da lunedì 11 settembre. Il blocco alle auto riguarderà tratti di viale Carducci, viale Matteotti e via Delleani. Ma in quest’ultimo caso il cantiere riguarda la sostituzione delle condutture della rete del gas e la posa di nuove linee. Per questo la chiusura sarà più lunga: il segmento tra la rotonda con via Aldo Moro e l’incrocio con via Torino sarà occupato dagli scavi fino al 15 ottobre. Resterà quindi off limits per oltre un mese l’accesso posteriore al parcheggio sotterraneo del centro commerciale I Giardini.

Sarà più breve la chiusura al traffico per viale Matteotti e viale Carducci, due dei tratti di strada compresi tra quelli da restaurare con le risorse dell’investimento da 1,8 milioni stanziato dall’amministrazione comunale. Il cantiere per la riasfaltatura terminerà in questo caso entro mercoledì 20 settembre. Sarà vietato il transito delle auto tra la rotonda tra viale Matteotti e via Repubblica e l’incrocio tra viale Carducci e via Marconi. Sia la rotonda sia l’incrocio resteranno transitabili.