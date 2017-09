Attenzione alle truffe sulle asfaltature

BIELLA - Aveva cercato di convincere un biellese a far asfaltare la sua strada, però era una truffa. A essere colpito da foglio di via obbligatorio è stato un cittadino irlandese, di 37 anni, che dagli accertamenti svolti dai carabinieri farebbe parte di una banda specializzata in questo genere di raggiri. Il modus operandi, già noto a Cuneo e Alessandria, vede una persona presentarsi, come in questo caso, nelle abitazioni di soggetti che hanno una via sterrata. "Abbiamo del bitume avanzato da un precedente lavoro - dicono -, per poco prezzo possiamo rifarvi la pavimentazione». Peccato che, presi i soldi, poi spariscono. Questa volta al truffatore è andata male. La vittima, un abitante di Occhieppo Inferiore, ha contattato i carabinieri, fornendo le indicazioni necessarie per individuare il soggetto.