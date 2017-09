Cinque aziende biellesi espongono a “Munich Fabric Start”

BIELLA - Sono sei le aziende piemontesi, cinque delle quali biellesi e una torinese, che espongono le loro nuove collezioni Autunno/Inverno 2018 alla fiera «Munich Fabric Start», in corso fino a domani a Monaco di Baviera, in Germania. Si tratta di: Lanificio Campore, Lanificio Dell'Orso, Lanificio Subalpino, Tessilbiella, Tessitura di Quaregna, Ducotex. «Munich Fabric Start», la fiera biennale riservata ai produttori di tessuti per abbigliamento uomo e donna, si è aperta ieri al Moc, il Munich Order Center. Le impressioni delle aziende dopo il primo giorno di fiera sono positive e l'affluenza è stata molto buona. La collettiva è coordinata dal Ceipiemonte, su incarico della Regione Piemonte.

Altra immagine dello stand (© Uib)