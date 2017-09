Il Biellese piange Silvio Ubertino

BIELLA - Biellese in lutto per la scomparsa di Silvio Ubertino (67 anni) conosciutissimo in tutto il territorio, anche per la sua grande passione per le automobili. Ubertino era infatti presidente dell'Associazione Auto Moto Storiche Alto Piemonte e vice dell'Aci Biella. Ubertino era anche un vero e proprio collezionista, oltre che appassionato di rally cui si era avvicinato negli ultimi tempi. Da qualche mese combatteva contro un male incurabile.