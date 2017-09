In campo la Biella che ci crede: tornano i "sabati colorati"

BIELLA - Tornano i "sabati colorati». Martedì sera si è infatti svolta la presentazione della terza edizione dell'evento. I volontari della Pro loco di Biella e Valle d'Oropa, organizzatrice della manifestazione in collaborazione con le associazioni di categoria ed il Comune, hanno elencato le iniziative che ci saranno nel centro città sabato 16, 23 e 30 settembre.

L'EVENTO - Le mascotte della manifestazione saranno "BIagio", "ELvira" e "LAndolfo" (nomi le cui iniziali formano la parola Biella): tre dinosauri colorati che terranno compagnia ai bambini durante le giornate e saranno disponibili per le foto di rito con grandi e piccini e che grazie alla collaborazione con Feltyde potranno anche avere in ricordo gadget personalizzati delle mascotte.

CALENDARIO - Sabato 16 sarà un sabato coloratissimo, i commercianti potranno sbizzarrirsi per dare un colore a scelta nelle loro vetrine. Via Vescovado verrà colorata grazie al contributo dei bambini delle scuole per creare un’opera a cielo aperto tutta da scoprire. Sabato 23 invece sarà il candore del bianco ad accompagnare la giornata, con i commessi dei negozi ad accogliere i clienti vestiti tutti in un elegante abito bianco Sabato 30 il verde sarà il colore dominante, legato alle attività all’aria aperta. Ci sarà un trekking urbano organizzato dai ragazzi di Nabumbo e percorsi urbani con le bici elettriche. Durante ogni sabato ci saranno tantissimi laboratori per i piuù piccoli, tanti eventi e possibilità di provare diversi sport.

PAGAMENTI - Partner della manifestazione sarà HYPE, l’app per la gestione del denaro e i pagamenti via smartphone sviluppata dal Gruppo Banca Sella, che supporterà l’iniziativa «Sabati Colorati» offrendo a tutti gli «hyper» un cashback del 30% per gli acquisti effettuati utilizzando la funzione »Paga con HYPE» nei punti vendita abilitati. In pratica chi farà acquisti con HYPE durante i tre sabati dell’iniziativa, si vedrà restituito il 30% della spesa effettuato, direttamente nella propria app, per un massimo di 60 euro a sabato. Un modo per fornire in maniera concreta supporto alle attività commerciali sul territorio anche attraverso nuovi strumenti e servizi che l’innovazione tecnologica mette a disposizione di clienti e negozianti.

IL PRESIDENTE - Il presidente della Pro Loco di Biella e Valle d'Oropa Christian Clarizio, così commenta: «Sono molto soddisfatto della partecipazione di tanti commercianti all'incontro, sintomo che la manifestazione è apprezzata nella sua semplicità e la voglia dei commercianti di unirsi per sorpassare il momento di crisi è forte, un ringraziamento sincero alle associazioni di categoria che hanno supportato la partecipazione. Sarà un’edizione innovativa».

Nel video, un'intervista a Christian Clarizio