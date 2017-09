E' morta la nonna di Erika Preti

ANDORNO MICCA - E' mancata per un attacco al cuore Luciana Coppa, vedova Suman, 88 anni, nonna di Erika Preti, la giovane commessa uccisa a 27 anni, in vacanza in Sardegna dal suo fidanzato. La donna pare non abbia superato lo stress per la tragica vicenda che ha colpito la nipote e la sua famiglia, oltre tutta la comunità biellese. L’addio alla nonna di Erika è stato organizzato per domani alle 10 e 30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in paese. Dopo la messa, il corteo funebre proseguirà in auto per il cimitero di Tollegno dove la salma verrà sepolta nella tomba di famiglia. Stasera alle 18 e 30, nella stessa chiesa, verrà recitato rosario.