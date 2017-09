Biella: pedone travolto in via Rosselli

BIELLA - Un 50enne è statto travolto questa mattina, giovedì 7 settembre, in via Rosselli, davanti alla Caffetteria Canterino, a due passi dal Comando provinciale dei Carabinieri. Stando a una prima quanto sommaria ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un'auto. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato in ospedale a Ponderano. Le condizioni non sarebbero gravi.