Carabinieri: identificato ladro di carburante

MONGRANDO - Per giorni aveva prelevato abusivamente gasolio da un furgone. Alla fine, per un 44enne di Sala Biellese, è arrivata la resa dei conti. Identificato dai carabinieri, è stato denunciato per furto. L'uomo, pensando di non essere scoperto, dallo scorso giugno aveva iniziato a prelevare, a piccole dosi, carburante da un veicolo parcheggiato in un'area agricola, a Mongrando. Il proprietario, però, si era accorto che qualcosa non andava. Il serbatoio pieno alla sera, il giorno seguente manifestava nell'asticella un ammanco. Così aveva avvertito i carabinieri. Le indagini, a distanza di tre mesi, hanno portato a identificare, nell'autore del furto di carburante, il 44enne incensurato.