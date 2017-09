Premio internazionale per la Fiat di Verrone: è un'eccellenza

VERRONE - Lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Verrone si è aggiudicato il riconoscimento internazionale Lean & Grenn Management Award, assegnato da due società di consulenza tedesche, Growtth Consulting Europe Gmbh e Quadriga Consult, che ogni anno valutano un pannel di aziende sulla cosiddetta «lean production», la produzione snella che garantisce una gestione efficiente dell’energia, delle risorse ambientali, degli impianti e della logistica.

LA COMPETIZIONE - A partecipare alla competizione 31 aziende europee da dieci Paesi. L’impianto di Varrone, che produce i cambi della famiglia C 635, che equipaggiano una vasta gamma dei modelli dalla Jeep Renegade alla Alfa Romeo Giulietta, è il primo di Fca a vincere il premio principale. In particolare è stato apprezzato per la strategia di sviluppo degli aspetti lean & green, per l’ottima integrazione delle tematiche ambientali ed energetiche all’interno del sistema di produzione, nonché per le soluzioni innovative in ottica di industria 4.0 e digital manufacturing, guidati dal world class manufacturing.

LA VALUTAZIONE - Tra i temi valutati in maniera particolarmente positiva c’è stato anche lo spirito di squadra del team, l’elevata motivazione e competenza e il forte coinvolgimento delle persone. Nello stabilimento biellese lavorano circa 700 addetti. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 e 29 novembre a Monaco di Baviera nell’ambito dell’iniziativa Smart Factory Day.