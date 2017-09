Pallacanestro Biella in crescita contro Tortona

BIELLA - Una marcia in più, quella che coach Michele Carrea si attendeva nella quarta uscita di preseason dell'Eurotrend e quella che Ferguson e compagni hanno ingranato nel test match contro i pari categoria della Beltram Tortona. Sul parquet neutro di Borgosesia, davanti a un centinaio di tifosi, i rossoblù hanno subito e reagito (-10 a inizio di secondo periodo, +6 all'ultimo gong) restando incollati all'incontro fino alla svolta, costruita con un parziale di 13 punti nell'ultima frazione: 70-76 il risultato dopo quattro quarti regolamentari. In crescita Timmy Bowers, man of the match e non solo per i 23 punti nel bottino finale, seguito da Lorenzo Uglietti, trascinatore dei suoi scollinata la mezzora di gioco. Un passo avanti generale che ben si incastra nel programma estivo di Biella, arrivato poi in una sfida in gran parte vissuta, da entrambe le formazioni, con l'intensità di un confronto ufficiale.

PARLA IL COACH - «Tanta rabbia all'inizio - commenta coach Michele Carrea nel post partita - perché il fuoco della nostra preparazione era legato all'approccio e abbiamo sbagliato ancora. Questa volta però abbiamo fatto un tentativo diverso e infatti la reazione è arrivata molto prima: già nel secondo periodo siamo entrati in campo con un piglio diverso. Considerato il momento della stagione e la portata dell'avversario, la partita di oggi rappresenta un passo in avanti. Gli elementi da migliorare sono tanti ma il feeling che raccogliamo è diverso rispetto a quello con Lugano. Abbiamo affrontato una sfida di trenta minuti vera, il prossimo step è arrivare a quaranta prima della Supercoppa. A Trieste affronteremo una competizione ufficiale e abbiamo il dovere di giocarla fino alla fine».

Bertram Tortona-Eurotrend Biella 70-76

Parziali: 27-21, 40-38, 60-57.

Bertram Tortona: Meluzzi 2, Stefanelli 10, Sorokas 10, Radonjic, Divac 4, Apuzzo, Quaglia 6, Garri 11, Mei, Johnson 18, Spanghero 9. All.: Pansa.

Eurotrend Biella: Ferguson 14, Danna, Sgobba 12, Chiarastella, Ambrosetti, Rattalino, Bowers 23, Uglietti 11, L. Pollone 3, M. Pollone, Tessitori 13. All.: Carrea.