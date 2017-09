"Il settimo esorcita" sbarca a Biella

BIELLA - "Il settimo esorcista" arriverà alla libreria Feltrinelli, venerdì. Fabio Girelli infatti presenterà la sua ultima fatica letteraria nella libreria di via Italia. La pubblicazione del nuovo libro si tratta di un'importante svolta nella produzione letteraria dello scrittore biellese, che è riuscito a far accogliere il suo lavoro dall'importante casa editrice Piemme. Dopo una serie di riconoscimenti, per Girelli, l'approdo ad una casa editrice di livello nazionale. La presentazione avverrà dalle ore 18.

IL LIBRO - Lisa Sarti ha un segreto. La morte l'ha sfiorata ma per qualche motivo non se l'è portata via. Un destino condiviso con altre persone, come lei sfuggite a una sorte in apparenza inevitabile, sopravvissute a eventi terribili: incidenti aerei, disastri naturali, tragedie famigliari. Ma a Torino qualcuno ha deciso di rimediare agli errori del fato e di sostituirsi alla morte stessa, qualcuno che sembra conoscere perfettamente la vita delle sue prede. Lisa è la prima a cadere sotto la sua furia omicida. Il vicequestore Andrea Castelli, chiamato a indagare, si getta sul caso cercando di non farsi coinvolgere dagli aspetti più oscuri della vicenda, ma sarà costretto a rivedere le sue convinzioni quando un nuovo elemento si aggiungerà all'indagine. L'assassino ha uno strano tatuaggio sul polso, una scritta che recita Non draco sit mihi dux. È l'incipit di uno degli esorcismi più famosi, il Vade retro Satana. Per la questura di Torino non c'è altra scelta che chiedere aiuto a un consulente esterno, un religioso che conosca a fondo la materia: uno dei sette esorcisti della città. La squadra di Castelli -- un ispettore con la vocazione da badante, un agente valdese effeminato e schivo e un efficiente sardo di poche parole -- non prende bene la notizia: ai poliziotti non piace dar la caccia a fantasmi che puzzano d'incenso. Il vicequestore Castelli, sentimentalmente legato a Georgine, una transessuale di Ipanema, e affetto da una sindrome bipolare che lo fa vivere e lavorare a singhiozzo, dovrà scavare tra le rovine di un monastero andato a fuoco sulle colline torinesi per scoprire la verità.

L'AUTORE - Nato a Biella nel 1980, è laureato in Lettere moderne. Ha pubblicato i thriller "Tutto il villaggio lo saprà", "Marmellata di Rose" (Premio Micro-editoria italiana 2014), tradotto in spagnolo, e "L'autore». Per Piemme è uscito l'e-book Il bacio della velata. È tra i fondatori di Torinoir, associazione torinese per la diffusione del genere giallo/noir legato al capoluogo piemontese. Ne fanno parte, tra gli altri: Enrico Pandiani, Massimo Tallone, Giorgio Ballario, Patrizia Durante.