Finiscono con l'auto nel torrente Strona

BIELLA - Due giovanissimi biellesi sono rimasti coinvolti ieri, sabato 9 settembre, in un incidente stradale che poteva avere risvolti drammatici. La coppia, lui di 19 anni, al volante di una Fiat Punto, e la passeggera di appena 15, è finita in un dirupo lungo il greto del torrente Strona, in via Maffei, a Cossato, rimanendo intrappolata nel veicolo. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un passante, che ha sentito le grida disperate dei due ragazzi e ha dato l'allarme. Sono poi stati i vigili del fuoco a estrarre le vittime dalle lamiere contorte dell'auto e a consegnarle nelle mani del personale del 118. Trasportate all'ospedale di Ponderano, non sono gravi. Il 19enne ha riportato, nell'incidente, solo delle escoriazioni, mentre la 15enne la frattura di un'arto. Ora sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri, per risalire alle cause dello schianto.