Sciopero Atap, oggi, sono previsti disagi

BIELLA - Sono possibili disagi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico oggi, lunedì 11 settembre, a causa dello sciopero di 24 ore proclamato da una sigla sindacale dei lavoratori dell'Atap. La Faisa-Cisal ha infatti indetto la protesta dopo l'esito negativo di una trattativa con l'azienda. I lavoratori si asterranno dal servizio tra le 8,30 e le 13 e dalle 15 alla fine del servizio. Le fasce orarie lasciano dunque fuori le corse del giro-scuole che riguardano gli studenti, che proprio lunedì 11 riprenderanno le lezioni. Potrebbero non essere operativi altri servizi al pubblico come Urp, servizio noleggi o numero verde.