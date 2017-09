Due giorni di eventi al Mucrone Days

BIELLA - Due giorni dedicati alla conca di Oropa e alla montagna, da raccontare, guardare da vicino e vivere: il menu dei Mucrone Days, terza edizione del weekend pensato per avvicinare appassionati e curiosi alle Alpi biellesi, è pronto. Sabato 23 e domenica 24 settembre gli appuntamenti si susseguiranno a ritmo serrato e tra conferme (il trail goliardico Muc Fun Race, le escursioni guidate, le prove di arrampicata con le guide) e novità (il circuito di mountain bike a Oropasport, il sabato del Cai con convegno e proiezione di documentari) ce n'è davvero per tutti i gusti. Ecco il programma dettagliato.

SABATO 23 SETTEMBRE

Seminario giornalistico «Ripensare alla montagna» (Cai)

Riservato ai giornalisti con prenotazione obbligatoria (dà diritto a sette crediti per l’aggiornamento professionale), sarà preceduto la mattina da una visita guidata alla conca di Oropa per gli iscritti al corso e aperta alle associazioni che aderiscono all'evento e agli appassionati. Inizio alle 15 nella sala convegni del Santuario di Oropa. A partire dalle 17.30 accesso libero.

La sera della polenta (Santuario di Oropa e ristoratori)

Cena con menu speciali a base di prelibatezze di montagna, prima fra tutte la polenta concia, nei locali che hanno aderito all’iniziativa.

I documentari di Carlo Alberto Pinelli (Cai)

Dalle 21 nella sala convegni proiezione di due documentari di Carlo Alberto Pinelli, con interventi dell’autore. Ingresso libero.

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Muc Fun Race (Mucrone Local con Gsa Pollone e società sportiva La Bufarola)

Terza edizione del trail da 14 chilometri, 900 metri di dislivello in salita e 250 in discesa con partenza dalla stazione di valle delle Funivie Oropa e arrivo a Oropasport. Sono i benvenuti i concorrenti che gareggeranno in maschera (con premi ai costumi migliori). Abbuoni per chi beve una birra ai quattro pit stop lungo il tracciato. Partenza ore 10 da Oropa, ritrovo e distribuzione dei pettorali dalle 8. Iscrizioni via web (istruzioni su www.gsapollone.it/NewSito/MUC/MUC.shtml) o la mattina al villaggio partenza.

Escursione al Poggio Frassati (Cai e Quota 300)

Ritrovo alle 8 a Oropasport ed escursione guidata dagli esperti del gruppo escursionistico del Cai e di Quota 300. Si raggiungerà il Poggio Frassati, con splendida vista sulla pianura biellese. Con il sentiero D11 si ticchetta prima la cappella del Paradiso, la cascina Pian di Ge'. Si prenderà poi il sentiero D33 per la Cascina Mora e poi il D2 per il poggio Frassati. Il rientro avverà attraversando gli alpeggi della Mora, del Giassit e del Trucco. Rientro per l'ora di pranzo. Tempo di percorrenza stimato 3 ore, 3 ore 30 minuti. Su questo sentiero hanno lavorato i ragazzi del progetto Cai Biella-Itis "Amare la Montagna".

Escursione-tour del monte Rosso (Montagna Amica)

Ritrovo alle 8 a Oropasport ed escursione guidata dagli esperti di Montagna Amica. Il dislivello è di 700 metri, il tempo previsto è di 4 ore e 30. Non occorre attrezzatura speciale, solo abbigliamento da montagna e un minimo allenamento.

Suoni oltre le nuvole con Alessandro Gariazzo (MontagnaFest)

Dalle 13,30 circa concerto a OropaSport del bluesman biellese, chitarrista della Fabio Treves Band. La manifestazione fa parte del programma musicale della MontagnaFest, rassegna estiva di arte, musica e cultura sulle vette biellesi.

Inaugurazione della nuova via dedicata a Giampaolo Simonetti

Alle 10 cerimonia di inaugurazione della nuova via attrezzata sul Mucrone (a cura della guida Gianni Lanza e del suo gruppo), dedicata alla memoria dello sci alpinista e appassionato di montagna biellese. Appuntamento alle 9 al Rifugio Savoia per recarsi tutti insieme alla partenza della nuova via.

Apertura del Geosito e visite guidate (Giardino Botanico)

Il Geosito del Mucrone, ovvero il progetto educativo che illustra la conformazione geologica delle Alpi biellesi, sarà aperto alla stazione di monte della funivia dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17. Alle 9, alle 11, alle 13,30 e alle 15,30 partiranno le visite guidate al Geosito e al lago del Mucrone.

Giardino Botanico

In occasione dell’ottava Mostra micologica della Valle Oropa, il parco accanto alla stazione di valle della funivia sarà aperto dalle 10 alle 18 con orario continuato e visitabile gratis per i possessori del biglietto A/R della funivia e per gli iscritti alla Muc Fun Race.

La bici-uomo di Paolo Barichello in mostra

In una stanza della stazione di arrivo della funivia sarà esposta la bici-uomo di Paolo Barichello, la scultura in legno dedicata al ciclismo e alla terra biellese, autografata dal vincitore della tappa di Oropa e del Giro d’Italia Tom Dumoulin. Saranno esposte anche alcune maglie donate dai ciclisti come ex voto al Santuario di Oropa (tra cui anche la maglia rosa di Dumoulin).

L’escursione Biella-Oropa-lago del Mucrone (Marco Macchieraldo)

Ritrovo alle 6,30 in piazza Martiri davanti al teatro Sociale. L’itinerario seguirà il sentiero del Gorgomoro e quello della Madonna Nera per arrivare al Santuario dopo una sosta-ristoro alla Cascina La Noce. Possibilità di proseguire fino al lago del Mucrone. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. I partecipanti avranno diritto al biglietto omaggio del bus per la discesa a Biella e potranno indossare fin dalla partenza la maglietta dei Mucrone Days, da prenotare con un’offerta minima di 5 euro. Info e prenotazioni: info@ilmacchie.it o 333.2662599.

Minicircuito di mountain bike a Oropasport (Biella Cycling Movement)

Dalle 13,30 circa (dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della Muc Fun Race), sarà possibile provare un percorso dimostrativo di mountain bike lungo meno di un chilometro sugli ultimi tornanti della Busancano con partenza e arrivo sullo spiazzo del patinoire. Il tracciato sarà transennato e separato dalla via pedonale. Prenotazione consigliata (barchietto.nicola@gmail.com o 346.6927449). I partecipanti dovranno indossare caso e protezioni e avere una bici da enduro e dovranno pagare una tariffa di iscrizione per l’assicurazione obbligatoria. In omaggio la maglietta dei Mucrone Days.

Test su vie di arrampicata e ferrate (guide alpine biellesi e Cai)

Sarà possibile provare le vie di arrampicata e le ferrate con l’assistenza degli esperti. Materiale a disposizione gratuitamente al gazebo-infopoint a Oropasport. Le guide alpine biellesi accompagneranno i principianti su ferrata scuola e monotiri, gli esperti della scuola di alpinismo del Cai saranno a disposizione per accompagnare chi ha già nozioni di base di arrampicata sulle vie del Mucrone.

Prova di e-bike da Oropa alla galleria Rosazza (Sts Bike)

Dalla stazione di valle delle funivie lo staff di Sts Bike sarà a disposizione per tre tour guidati di prova delle mountain bike a pedalata assistita con motore elettrico. Le bici a disposizione sono cinque, la prenotazione è obbligatoria. Sarà richiesta una tariffa di iscrizione per l'assicurazione obbligatoria.

Funivie Oropa

Per tutta la giornata il biglietto sarà a prezzo scontato: 10 euro anziché 12 per l’andata e ritorno e 6 euro anziché 7 per il viaggio singolo. Compresa nel biglietto c’è anche la possibilità di ingresso al Giardino Botanico.

Le magliette dei Mucrone Days

Saranno rosa, in omaggio al Giro d’Italia e a Oropa nominata montagna Pantani dell’edizione 2017 della corsa ciclistica. Si potranno ritirare solo a Oropasport all’info point, dietro un’offerta minima di 5 euro. Saranno a disposizione anche nelle taglie per bambini, in questo caso gratis.

Info point (Pietro Micca)

Il gazebo a Oropasport (zona rifugio Savoia) sarà a disposizione per le informazioni, il ritiro dell’attrezzatura da ferrata e da arrampicata a disposizione gratuita e per le magliette.

Pranzi a prezzi convenzionati nei rifugi.

Pernottamenti a prezzi convenzionati nei rifugi e al Santuario di Oropa.

Possibilità di visita a Oropa al Museo dei Tesori e alla galleria degli ex voto (chiostro del Santuario) e al Parco Avventura (zona funivie).