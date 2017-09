Virtus Biella fa bella figura contro Vercelli

BIELLA - L'allenamento congiunto di domenica pomeriggio al PalaSarselli insieme all'S2m Vercelli, squadra militante nel girone A di Serie C, ha concluso la tre giorni di ritiro in altura della Prochimica Novarese Virtus Biella. Le ragazze nerofucsia sono partite venerdì alla volta di Bielmonte dove sono rimaste fino a domenica, alternando sedute di duri allenamenti con momenti conviviali utili per cementare un gruppo con tanti innesti ma che sta lavorando all'unisono. Un appuntamento reso possibile anche dalla partnership con Sara Assicurazioni di Biella, agenzia da anni vicina alla Virtus Biella. Quattro i set disputati contro l'S2m, tutti vinti dalle nerofucsia, nei quali coach Mucciolo ha potuto far ruotare tutte le ragazze a sua disposizione e verificare così i progressi di queste settimane.

PROTAGONISTI - «Il ritiro è andato bene - dice il vicecapitano delle nerofucsia Federica Baratella -. Abbiamo lavorato tanto e siamo cresciute nella coesione del gruppo. Anche l'amichevole è stata positiva, si iniziano a vedere le cose che stiamo provando in allenamento sulle quali il nostro allenatore sta puntando in questo periodo». «Siamo all'inizio di un lungo percorso e in questo momento il lavoro è pesante - conferma coach Mucciolo - ma le ragazze si stanno impegnando nel migliore di modi. Nei prossimi giorni continueremo su questa strada in allenamento: l'obiettivo è arrivare pronti al 14 ottobre alla prima di campionato».

IMPEGNI - I prossimi appuntamenti per coach Mucciolo e le sue ragazze saranno, infatti, gli allenamenti congiunti con Teamvolley (giovedì sera a Lessona) e Lilliput Settimo (sabato pomeriggio a Settimo Torinese). Poi sarà tempo di Coppa Piemonte.