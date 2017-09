Al via corso per smettere di fumare

BIELLA - Partirà nel mese di ottobre il corso psicoeducazionale di gruppo della Fondazione Edo ed Elvo Tempia rivolto ai fumatori intenzionati ad abbandonare la dipendenza da nicotina. La cessazione dell’abitudine al fumo rappresenta oggi la strategia più efficace per ridurre la probabilità di incorrere nelle patologie ad esso più frequentemente associate (tumori). La Fondazione propone un corso gratuito, articolato in 12 incontri settimanali in orario 18:30-20, gestito dalle due psicologhe, Paola Minacapelli e Valentina Furno del Centro di Ascolto Psicologico. Il corso è a numero chiuso e l'accesso è vincolato a un colloquio preliminare con le conduttrici.

IL PROGETTO - La forza di questa proposta sta nel suo doppio canale di azione: da un lato offre sostegno psicologico e informazioni psico-fisiche legate al consumo e alla disassuefazione da tabacco dall'altra stimola l'auto-mutuo-aiuto tra i partecipanti, favorendo la condivisione delle difficoltà e dei successi. I partecipanti attraverso i vari incontri hanno l'opportunità di «spogliare» la sigaretta dalle valenze che erroneamente le erano state attribuite nel corso degli anni; per fare qualche esempio tra i più comuni, la sigaretta come premio, come sostegno, come piacere, come valvola di sfogo... L'assetto di gruppo, inoltre, fa da cassa di risonanza di esperienze e può rafforzare la volontà di smettere, il confronto e la sfida. Condividere lo stesso obiettivo e lo stesso sforzo e confrontarsi nelle diverse personalissime modalità di reazione, rappresenta un potente mezzo di conoscenza e di cambiamento dei comportamenti. Per prenotare il colloquio con le psicologhe, telefonare alla segreteria del Fondo Edo Tempia al numero: 015/351830.