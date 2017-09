Il Comune cerca volontari per il progetto "Facciamo scuola insieme"

BIELLA - Il progetto "Facciamo scuola insieme" è pronto a ripartire per la terza edizione. Ma per farlo ha bisogno, come ogni anno, di volontari. L'obiettivo è formare una squadra di tutor disposti ad aiutare nello studio un gruppo di minori in difficoltà scolastiche, segnalati dai servizi sociali. Nel 2016/2017 sono stati aiutati 29 ragazzi tra i 6 e i 15 anni, assistiti da 23 volontari. «E il successo più grande dell'iniziativa - spiega Francesca Salivotti, assessore ai servizi sociali - è stato creare una relazione positiva tra gli allievi e le persone che li hanno supportati nel conseguimento dei risultati».

CANDIDATURE - Per candidarsi è necessario mettere a disposizione almeno due ore settimanali, preferibilmente in fascia pomeridiana, dall'attivazione del progetto fino alla fine dell'anno scolastico. I tutor si dividono in senior (insegnanti in pensione, ma anche in servizio, assistenti sociali, educatori professionali in attività o in congedo) e junior, ovvero studenti all'ultimo anno delle superiori, universitari o tirocinanti. Il sostegno scolastico si svolgerà in una sala messa a disposizione dal Comune o in altre sedi già attive allo scopo, come associazioni di volontariato o aule scolastiche.

I TEMPI - C'è tempo fino al 6 ottobre per presentare la propria candidatura corredata dal curriculum. Il modulo da compilare è a disposizione tra gli allegati a questa pagina web e var riconsegnato all'Ufficio relazioni con il pubblico in via Battistero 4 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,15 alle 16, giovedì dalle 8 alle 16), allo sportello accoglienza dei servizi sociali in via Tripoli 48 (lunedì, martedì, mercoledì dalle 8,30 alle 12, giovedì dalle 8 alle 16 e venerdì dalle 9 alle 12) o via email all'indirizzo urp@comune.biella.it