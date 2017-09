Il Partito democratico chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti

BIELLA - In occasione dell’apertura delle attività autunnali il Circolo cittadino del Partito Democratico organizza, presso la propria sede, un’opportunità d’incontro per iscritti e simpatizzanti per dialogare e confrontarsi su temi relativi alla città e al territorio. L'appuntamento è per sabato 16 settembre dalle ore 16 alle ore 20, invia Trieste 41. Un’occasione pensata anche per approfondire l’informazione sulle attività in corso e sui congressi locali per il rinnovo delle cariche nei circoli cittadini e in quello provinciale. Oltre al tesseramento 2017, sempre attivo per chi abbia l’intenzione di tesserarsi e partecipare al momento elettivo nei circoli territoriali.

IL PUNTO - Il Circolo cittadino è la cellula territoriale del Partito Democratico: quella dalla quale cominciare se ci si vuole mettere in gioco. Le sue porte sono aperte sia agli iscritti che agli elettori (coloro che, pur votandolo, non si sono iscritti formalmente). Tra non molto è previsto il rinnovo delle cariche dei Circoli locali e delle Unioni provinciali del Partito Democratico.

ADESIONI - Chi vuole partecipare a questo evento, sia come candidata/o che come elettrice/re è necessario che aderisca in modo formale al tesseramento entro il 25 settembre. Chi invece vuole partecipare alla vita ordinaria del partito, interessarsi alla vita della città, dare il suo contributo e sentirsi parte di un progetto proiettato verso il futuro, può anche non aderire al tesseramento e partecipare comunque alle nostre attività. Il segrerario del circolo Città di Biella è Enrico Zegna. Il segretario provinciale del partito inveceo Paolo Furia.