La Pietro Micca si presenta ai Giardini Zumaglini

BIELLA - Come oramai tradizione la Pietro Micca scende in strada per far conoscere le sue sezioni sportive e le attività culturali che la contraddistinguono. Sabato 16 settembre dalle ore 15 presso i Giardini Zumaglini viene organizzata una festa in occasione della partenza di tutte le attività, un’occasione per conoscere e provare diversi sport: dalla scherma alla ginnastica ritmica, la ginnastica artistica, il badminton; dall’acqua del nuoto pinnato alla neve degli sport invernali, per passare correndo dal podismo al fitness, proseguendo in «arrampicata» sulle cime dell’alpina e i sentieri dell’escursionismo, per arrivare al tempo libero con la sezione turismo e la cultura del canto popolare con il Coro Monte Mucrone. Ci saranno esibizioni, giochi, sarà possibile provare le tante attività sportive e avere tutte le informazioni dei corsi. Durante il Pietro Micca Day non saremo soli, anche quest’anno parteciperanno con noi la Ippon2 Karate e l’ASD Scacchi club di Vallemosso con cui abbiamo una lunga collaborazione.