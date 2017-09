Gli forano un pneumatico per derubarlo

BIELLA - Qualcuno gli fora un pneumatico dell'auto e, mentre lo cambia, ne approfitta per derubarlo. L'episodio, su cui stanno indagando i carabinieri, è avvenuto ieri, lunedì 11 settembre, in via Martiri della Libertà, a Quaregna. Vittima un automobilista di 57 anni, che aveva lasciato il veicolo parcheggiato in strada per fare una commissione. Al suo ritorno la brutta sorpresa: una delle "gomme" era a terra. Così si era sfilato il borsello, con dentro cellulare, portafogli e altri effetti personali, e si era armato di crick. Terminato il lavoro, si era accorto che l'oggetto era sparito. Ma non basta. Lo pneumatico appariva squarciato. Da qui la denuncia del fatto ai carabinieri. Fondamentali per risalire all'autore, o agli autori del furto, potrebbero essere i fotogrammi delle videocamere di sorveglianza della zona.