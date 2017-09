Candelo: postino ferito in un incidente

CANDELO - Un dipendente di Poste Italiane, di 23 anni, è rimasto ferito ieri, lunedì 11 settembre, in un incidente avvenuto a Candelo. Il giovane postino stava percorrendo via Marconi in sella a uno scooter quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con la Renault Scenic al cui volante si trovava una 45enne residente in città. Soccorso da un mezzo del 118 e trasportato all'ospedale di Ponderano, ha riportato solo lievi escoriazioni. È stato invece trattenuto in osservazione il 79enne, di Cavaglià, coinvolto in un incidente avvenuto a Salussola. Su un ciclomotore si è schiantato, in via Mafferia, contro la Fiat Panda condotta da un uomo di 47 anni, sempre di Cavaglià, riportando diverse lesioni. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. E ancora, a Viverone, un camion della nettezza urbana è rimasto coinvolto in un sinistro, senza feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, per i rilievi del caso.