Droga, la Finanza arresta due persone

BIELLA - Fermati con quasi mezzo chilo di hashish. Si tratta di due soggetti residenti sul territorio. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza. I due uomini residenti nel Biellese, di 29 e 30 anni, sono stati fermati ieri sera, lunedì 11 settembre, dagli uomini della Guardia di Finanza e trovati in possesso di quasi mezzo chilo di hashish. Poco, anzi, pochissimo, si sa dell'operazione, se non che uno dei due soggetti è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e legati alla droga. Intanto domani mattina, in carcere, si terrà l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice Claudio Passerini. Soltanto dopo si saprà qualcosa di più in merito a questo ennesimo sequestro di droga sul territorio da parte delle forze di polizia.