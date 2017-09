Trofeo Angelico, gli ultrà scioperano dopo un Daspo

BIELLA - Sciopero del tifo, sabato, in occasione del Trofeo Angelico, al Forum. La decisione è stata presa da due gruppi organizzati che sostengono la Pallacanestro Biella, dopo la notizia di un provvedimento della Questura (Daspo) per un tifoso storico della curva biellese. Trinker Ponzone e Vecchia Guardia hanno diffuso delle note nella quali spiegano le ragioni del gesto, in attesa di conoscere le motivazioni ufficiale del provvedimento. Un gesto forte, che non si ricorda al Forum dalla drammatica retrocessione dalla massima categoria. I fatti contestati al tifoso biellese risalgono alla sfida degli scorsi play off, quando l'Angelico sfidò Verona nel corso del mese di maggio. Da parte della società nessuna nota ufficiale.

IN CAMPO - L'incontro tra l'Eurotrend Biella e la Remer Blu Basket Treviglio avrà inizio alle ore 18.30. La società consiglia però a tutti i tifosi di raggiungere l'impianto una ventina di minuti prima, in tempo per godersi ogni minuto della scenografia organizzata per l'occasione.