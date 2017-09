Il parcheggio dell'ex ospedale come una discarica

BIELLA - L'amministrazione comunale vanta l'avvio della raccolta differenziata puntuale ed i risultati in tema di decoro urbano, anche in collaborazione con Seab. Un esempio spesso citato è la pulizia di via Italia dai mozziconi di sigarette attraverso uno speciale macchinario. Ma in città le segnalazioni di spazi dove si va oltre la sporcizia, aumentano. Giardini pubblici, parchi giochi, aree verdi per cani... Non c'è giorno in cui cittadini non segnalino (sui social ed ai giornali) in cosa si imbattono. Nelle scorse settimane, noi, abbiamo segnalato la situazione in via Lamarmora, in piazza Del Monte in Riva e agli Arequipa.

MOSCAROLA - Giacomo Moscarola della Lega Nord, mai tenero con la giunta di centrosinistra di Marco Cavicchioli, ora, immortala la situazione davanti all'ex ospedale in via Caraccio. Le fotografie parlano da sole, documentando certamente la maleducazione di molti cittadini, ma anche la mancanza di controlli e di pulizia da parte di chi di dovere. «Il parcheggio del vecchio ospedale è stato trasformato in una discarica... Il sindaco potrebbe passare con la sua macchina fotografica o forse sarebbe meglio mandare qualcuno a pulire» dice, polemicamente.

Degrado (© Diario di Biella)

La zona è piena di sacchetti della spazzatura (© Diario di Biella)