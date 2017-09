Ex macello: rissa e rapina aggravata, devono intervenire i poliziotti

BIELLA - Nella nottata tra martedì e mercoledì, gli equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Biella sono intervenuti presso l’ex macello comunale in via Ivrea in quanto era stata segnalata una lite tra alcune persone.

I FATTI - Le pattuglie e il personale della Squadra Mobile, giunto sul posto per l’occasione, effettuavano serrate ricerche sia all’interno dello stabile che nelle immediate vicinanze riuscendo a rintracciare tre persone, T.M., B.W., M.Z. cittadini di origine marocchina con età compresa tra i 18 e 20 anni. Questi ultimi, sulla scorta dell’attività d’indagine posta in essere sin dai primi istanti dell’intervento, venivano identificati quali gli autori di una aggressione in danno di un altro giovane ivi presente e quindi deferiti, in mattinata, all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso, in quanto trovati in possesso di un telefono cellulare e accessori connessi di proprietà della vittima. Inoltre, durante le fasi di ricerca degli autori del reato, gli operatori notavano all’interno di una delle stanze dell’immobile un principio d’incendio, prontamente estinto da una squadra dei Vigili del Fuoco appositamente intervenuta su richiesta dei poliziotti.