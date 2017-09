Biella, cantiere in via Delleani

BIELLA - Non si è resa necessaria per ora la chiusura al traffico dell'intero tratto di via Delleani tra via Moro e via Torino, per consentire gli interventi alla rete del gas. Il cantiere aperto stamane occupa solo parte della carreggiata verso via Torino, chiusa tra via Moro e via Sant'Eusebio. Resta aperto invere il tratto nella stessa direzione fino a via Torino e l'intera carreggiata nella direzione opposta. È quindi raggiungibile l'ingresso posteriore del parcheggio del centro commerciale I Giardini.