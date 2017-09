Via Italia, Minola presenta la nuova collezione di Giada Benincasa

BIELLA – Appuntamento con la moda in uno dei negozi del centro. Sabato 16 settembre si terrà la presentazione della nuova collezione autunno/inverno 2017-'18 della stilista Giada Benincasa che sarą presente in boutique dalle 17 alle 19 presso la boutique Minola di Via Italia 9. Alle signore che parteciperanno all’evento verrà donato un omaggio floreale a cura di Flor Up. Inoltre per chi acquisterà un capo di Giada Benincasa durante l'evento sarà dedicato uno sconto speciale. Durante il pomeriggio la musica di «NrG Acoustic Duo» con la calda voce di Nora Grand e Gio’ Panato alla chitarra acustica.