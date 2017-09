"Chi l'ha visto" si occuperà della ragazzina di Crevacuore

BIELLA - La trasmissione "Chi l'ha visto?" si occuperà della scomparsa di Andrea Sophia Lugani, la 14enne di Crevacuore allontanatasi da casa insieme al fidanzato, poco più grande di lei, lo scorso 11 settembre. Un giornalista di Rai3 si è messo in contatto con il Comando provinciale dell'Arma e ha richiesto la scheda della ragazzina, studentessa all'Istituto alberghiero, dopo che i genitori avevano autorizzato la diffusione della notizia, nel tentativo di ritrovarla. E anche la rete si sta mobilitando per ritrovare Andrea Sophia, facendo girare un post con la sua foto. La fuga della 14enne è stata sicuramente ponderata, visto che nella sua abitazione gli investigatori dell'Arma hanno trovato un percorso scritto, sul diario, che conduce verso la Liguria. Inoltre, ha portato con sè il cane, un meticcio di piccola taglia di colore marrone, da cui non si separava mai. Intanto l'apprensione sale, visto che sono ormai cinque giorni che nessuno ha più sue notizie e il cellulare risulta staccato.