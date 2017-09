E' in corso lo sgombero dell'ex macello comunale

BIELLA - E' in corso in questo momento lo sgombero dell'ex macello comunale di via Ivrea. Forze dell'ordine e vigili del fuoco, infatti, oggi, lunedì 17 settembre, stanno attuando il piano deciso da Questura e Prefettura, in accordo con il Comune di Biella, nelle scorse settimane. In pratica gli occupanti abusivi presenti nello stabile, tutti cittadini stranieri, alcune decine secondo le opposizioni di centrodestra in consiglio comunale, una dozzina secondo un censimento delle forze dell'ordine, saranno trasferiti in strutture d'accoglienza locali e nazionali. Nelle scorse settimane c'erano state operazioni anti-droga della polizia e vivaci polemiche politiche. Seguiranno aggiornamenti.