Punti in trasferta per la Biellese: Borgovercelli va ko

BIELLA - Prima vittoria esterna per la Biellese, che si impone fuori casa contro il Borgovercelli (2-0), ieri.

LA GARA - Al campo sportivo "Aldo Vigino" va in scena la terza giornata del campionato di Eccellenza che vede affrontarsi sul terreno di gioco, i padroni di casa del Borgovercelli e La Biellese. Test importante per entrambe le formazioni, che da questa gara cercano conferme dopo le due vittorie consecutive rimediate negli ultimi 7 giorni. Da una parte una squadra che presenta nell'undici titolare una tra le formazioni più giovani della competizione e dall'altara La Biellese di mister Roano che decide di schierare Munari e Canton al posto di Botto Poala e Latta. Il sole accompagna l'entrata in campo delle squadre, e il fischietto di Savona è pronto a dare il via alla gara. Minuto 4 primo squillo de La Biellese, cross di Sella, Pierobon di testa anticipa la difesa ma, la palla finisce a lato. Minuto 21 ancora La Biellese pericolosa con Artiglia che da fuori area prova la conclusione sul primo palo, bella l'intenzione ma manca la potenza. Minuto 26 La Biellese passa a Borgo Vercelli. Sella trova in diagonale Vanoli, che è lesto a saltare il diretto avversario e di sinistro batte Di Bianco, Borgovercelli 0 La Biellese 1. Minuto 28 è ancora La Biellese a provare ad allungare con il bomber Pierobon che da fuori area prova la conclusione, manca però la potenza. Minuto 37 Pierobon ne approfitta di un rimpallo e di esterno destro al volo impegna l'estremo difensore avversario. 1 minuto di recupero e le squadre entrano negli spogliatoi.

RIPRESA - Pronti, partenza, via e l'ex Bullano atterra in area Artiglia, rigore. Dagli undici metri Pierobon non sbaglia, Borgovercelli - La Biellese 0-2. Corio vicinissimo ad allungare le distanze, nei pressi dell'area, al volo impatta magistralmente il pallone ma sulla linea di porta Bullano di testa gli nega la gioia del gol. I ritmi si abbassano e la partita continua a subire soste, gioco spezzettato, anche dalle numerose sostituzioni. Mamma mia La Biellese ha l'opportunità di dilagare. Pierobon salta tutti davanti al portiere sceglie Scavetta invece che la doppietta personale, il numero 16 colpisce a colpo sicuro ma trova sulla sua conclusione un difensore avversario che si oppone con il corpo. Il triplice fischio del direttore di gara mette fine all'incontro, Borgovercelli 0 La Biellese 2.

Borgovercelli - La Biellese 0 - 2

Borgovercelli: Di Bianco, Miglietta, Mirinioui(Mancini 45'), Germano, Bullano, Bertolone, Sposito(Yan n Gra 61' ), Cino, Panipucci, Baghdadi(Gogna 80'), Fusaro(Corsaro 45'). A disp. Moretto, Gennaro, Berzero. All. Rampon.

La Biellese: Goio, Cristino, Cremonte, Corio, Ferrarese, Sella, Artiglia, Vanoli(Scavetta 82'), Pierobon, Munari, Canton(Botto Poala 69'st). A disp. Biolcati, Samaratotto, Latta, Caneparo, Binda. All. Roano.

Terna arbitrale: Cirio(Savona); Di Meo(Nichelino); Russo(Nichelino).

Marcatori: Vanoli 26'(BI); Pierobon 47'(BI);

Ammonizioni: Cristino 41'(BI); Bullano 47'(BV); Sella 67' (BI); Munari 72'(BI); Cino 74'(BV); Yan n Gra 87'(BV);