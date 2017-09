BIELLA - Andrea Sophia Lugani è stata trovata a Genova intorno alle 9 di questa mattina. A dare la notizie, i carabinieri biellesi. La giovane (14 anni, residente a Crevacuore) era in compagnia del fidanzato nel capoluogo ligure. Pare che la ragazza si stata riconosciuta da alcuni passanti in un parco pubblico, i quali avrebbero contattato i carabinieri. La giovane manca da casa da circa una settimana. Aveva infatti salutato la nonna, spento il cellulare, e poi aveva fatto perdere le tracce, creando grandissima apprensione nei familiari che infatti si erano rivolti alle forze dell'ordine concordando un appello pubblico. Ora la buona notizia, in attesa del rientro a casa.